¿Estalla el finde largo?: más de 2000 autos por hora van por la ruta 2 en dirección a la Costa Atlántica

A pesar que no había un gran optimismo, motivado por pronósticos del tiempo adversos, las rutas argentinas en dirección a la Costa Atlántica se llenaron en las últimas horas de turistas que desean disfrutar del fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural.

Es que además de las variadas propuestas culturales y artísticas que ofrece Mar del Plata, Villa Gesell brinda en octubre la tradicional Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que desde ayer y hasta el domingo, promete música, danza, gastronomía y artesanías.

Este viernes desde la dirección de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) informaron a 0223 que entre las 9 y las 10, el tránsito era intenso por los peajes bonaerenses.

Hacia la costa por la Autovía 2, en el peaje de Samborombón pasaron 2096 vehículos, mientras que 310 iban en dirección a la ciudad de Buenos Aires.

En tanto que por el peaje de Maipú, hacia "La Feliz", pasaron 924 vehículos, mientras que 312 iban hacia la capital argentina.

Por la Autovía 11, esta mañana también el flujo vehicular era importante: por el peaje de La Huella el tránsito era de 1800 vehículos entre las 9 y las 10, mientras que apenas 171 iban en dirección contraria.