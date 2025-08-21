El gobernador Kicillof inauguró un nuevo tramo de la conversión en autovía de la Ruta 11

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles junto al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, la habilitación de un nuevo tramo de la obra que transforma en autovía a la Ruta Provincial Nº11, entre esta localidad y el partido de Mar Chiquita. Además, puso en funcionamiento el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal y suscribió un convenio para la finalización de viviendas.

También participaron la dirigenta Fernanda Raverta; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal Martin Arguiñarena; la directora local de Zoonosis, Rosana del Carmen Luquet; y el dirigente Pedro Omar Galiano.

En ese marco, Kicillof afirmó: “El futuro no lo vamos a construir con la motosierra, sino con un Estado presente que planifica y que invierte en obras como esta autovía que le va a cambiar la vida a Villa Gesell y a toda la región”.

Kicillof y Barrera inauguraron el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal

“La política financiera del Gobierno nacional fomenta la timba y destruye la producción y los servicios nacionales: al turismo le fue muy bien en el extranjero, a los que no les fue bien fueron a nuestros empresarios y trabajadores hoteleros y gastronómicos”, explicó el Gobernador y señaló: “A pesar de un presidente como Milei que nos quiere asfixiar, en la provincia de Buenos Aires vamos en la dirección contraria, sumando todas las herramientas que están a nuestro alcance para mejorar la infraestructura que impulse el desarrollo local.”

Este tercer tramo de habilitación de 2,6 kilómetros de la RP Nº11 abarca los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul y permitirá generar mayor fluidez en el tránsito y seguridad vial para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente en temporada. Las obras forman parte de un proyecto que duplicará la calzada a lo largo de 72,4 kilómetros, entre Villa Gesell y Mar Chiquita, con una inversión total de $203.037 millones.

Por su parte Barrera subrayó: “Hoy inauguramos otro tramo más de la ruta 11, logrando que todo nuestro frente esté terminado: esto es fundamental para un municipio turístico como Villa Gesell”. “A pesar de estar en un momento de crisis, lo pudimos concretar gracias a un Gobernador que está presente, escucha y da respuestas pensando siempre en ayudar a los vecinos y vecinas”, agregó.

Asimismo, Kicillof y Barrera inauguraron el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal, ubicado en el barrio La Carmencita, que brinda mayor comodidad a los más de 300 deportistas que entrenan en el club. Las nuevas instalaciones cuentan con vestuarios, SUM, cocina equipada, sala de enfermería y un nuevo sistema de iluminación. En tanto, se hizo entrega de una nueva ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de emergencias en el municipio.

Durante la jornada, se firmó un acta para destinar $1.055 millones a la finalización de 28 viviendas en el barrio Unicornio y se suscribió un convenio para que el municipio adquiera 1.500 luminarias led mediante el leasing del Banco Provincia. Además, se anunció el llamado a licitación para la primera etapa de las obras del Hospital Provincial Sub Zonal de Alta Complejidad "Carlos Idaho Gesell", con una inversión de $14926 millones, y la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria N° 5.

Por último, Kicillof remarcó: “El 7 de septiembre tenemos la boleta de Fuerza Patria para defender todo lo que estamos haciendo y garantizar en la Provincia la continuidad de la inversión de un Estado presente que da respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano; su par del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.