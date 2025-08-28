Hoy se termina un descuento de Cuenta DNI en Supermercados sin tope de reintegro
Hoy podés aprovechar por última vez en el mes de agosto un beneficio en supermercados con la billetera virtual.
Cuenta DNI ofrece durante los últimos días de agosto descuentos y beneficios para que puedas ahorrar usando la billetera virtual del Banco Provincia. Algunos de ellos son en importantes cadenas de Supermercados y se pueden aprovechar por última vez en el mes este jueves en Mar del Plata.
Uno de esos beneficios es un descuento del 20% en los locales de la cadena de supermercados Toledo que estuvo vigente todos los jueves del mes, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Tené en cuenta que no acumula con las otras promociones vigentes que tenga la sucursal del supermercado Toledo en la que compres y tampoco en productos de Bodegas Chandon (incluye Terrazas de los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El Enemigo y Gran Enemigo; cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias, pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla, verduras y frutas, electrodomésticos e informática. Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes.
También esta vigente hoy por última vez el beneficio en los locales de La Amistad de la provincia de Buenos Aires (10%, los jueves, sin tope de reintegro).
Además, este jueves está vigente el beneficio de Ferias y Mercados Bonaerenses. Se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona. Con este beneficio semanal se puede ahorrar hasta 30 mil pesos a lo largo del mes si se usa el tope de reintegro, que se alcanza con 15 mil pesos de consumo por semana.
También está vigente este jueves el beneficio en Garrafas: un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos.
Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI
Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona.
Toledo: 20% de descuento, los jueves. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.
Grupo El Nene: 15%, los martes. Tope de reintegro: $6.000 por fecha y por cuenta.
Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta.
La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.
