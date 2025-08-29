Verstappen ya está en Mar del Plata y será una de las atracciones del Enduro: "La ciudad es genial"

Cuando se dijo que venía Verstappen a correr a Mar del Plata, a muchos se les paró la oreja. Y era cierto, pero no era Max el que llegaba, pero sí Amandine, de Bélgica, y tan campeona como el holandés pero subida en una moto. Bicampeona mundial en la categoría femenina del Campeonato Mundial FMI, fue siete veces campeona en Francia y está en nuestra ciudad para dar pelea en el Enduro de Invierno.

Asombrada por el paisaje, reconoció que viene con buenas expectativas para buscar el triunfo, pero "no sé el nivel sí puedo decir que daré lo mejor y veremos el resultado". En un ratito, saldrá a probar la pista y ahí tendrá un panorama de la carrera que se avecina. "Soy de Motocross World Championship, el nivel es completamente diferente, pero es una nueva competición", aseguró.

Además, destacó que se necesitan más chicas para poder participar de este tipo de competencias porque son sólo 4 y que cada vez más "ya no es un deporte sólo de hombres". En el cierre, destacó lo que se encontró en Mar del Plata, con la vista, la playa y dijo "es como Le-Touquet (Francia), así que es genial".