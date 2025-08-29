SUPLEMENTOS
Enduro del Invierno 2025

El Enduro arrancó con un espectacular show de Freestyle: mirá las imágenes

Este viernes empezó con peligrosos saltos y piruetas de los motociclistas. Mirá los videos.

Los pilotos regalaron asombrosos saltos ante la vista del público. Foto: 0223.

29 de Agosto de 2025 13:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Enduro del Invierno 2025 empezó este viernes con un impresionante show y durante los próximos dos días promete regalar hermosas postales de las motos con las playas y el mar de fondo de Mar del Plata.

La competencia internacional se adelantó a este viernes debido a los pronósticos del tiempo que advertían de un fuerte temporal de Santa Rosa, que iba a perjudicar tanto a los pilotos como al público, presente en el sector costero.

Y esta mañana, los motores empezaron a rugir con un espectacular show de Freestyle, que asombró al público, que bien temprano empezó tímidamente a ocupar los alrededores para disfrutar de las primeras exhibiciones. Mirá las imágenes.

 

Cronograma del Enduro del Invierno 2025

Viernes 29

12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).

14 hs: Show en vivo.

15 hs: Monster Energy Freestyle Show.

16 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)

16.45 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 1 “Pro Division” (30 min)

17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)

19 hs: Cierre de actividades.


Sábado 30

7 hs: Apertura del predio.

De 7 a 10: Colocación de transponders.

De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.

7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.

8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.

08:45 hs: Parque cerrado ATVs.

10 hs: Cierre de Parque Cerrado.

10.45 hs: Apertura oficial del evento.

11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).

13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).

13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.

14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

15:30 hs: Show en vivo: J Rei.

16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).

17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.

19 hs: Cierre definitivo de actividades.

 

