El Enduro arrancó con un espectacular show de Freestyle: mirá las imágenes
Este viernes empezó con peligrosos saltos y piruetas de los motociclistas. Mirá los videos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Enduro del Invierno 2025 empezó este viernes con un impresionante show y durante los próximos dos días promete regalar hermosas postales de las motos con las playas y el mar de fondo de Mar del Plata.
La competencia internacional se adelantó a este viernes debido a los pronósticos del tiempo que advertían de un fuerte temporal de Santa Rosa, que iba a perjudicar tanto a los pilotos como al público, presente en el sector costero.
Y esta mañana, los motores empezaron a rugir con un espectacular show de Freestyle, que asombró al público, que bien temprano empezó tímidamente a ocupar los alrededores para disfrutar de las primeras exhibiciones. Mirá las imágenes.
Cronograma del Enduro del Invierno 2025
Viernes 29
12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).
14 hs: Show en vivo.
15 hs: Monster Energy Freestyle Show.
16 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)
16.45 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 1 “Pro Division” (30 min)
17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)
19 hs: Cierre de actividades.
Sábado 30
7 hs: Apertura del predio.
De 7 a 10: Colocación de transponders.
De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.
7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.
8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.
08:45 hs: Parque cerrado ATVs.
10 hs: Cierre de Parque Cerrado.
10.45 hs: Apertura oficial del evento.
11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).
12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).
13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).
13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.
13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.
14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).
15:30 hs: Show en vivo: J Rei.
16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).
17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.
19 hs: Cierre definitivo de actividades.
Leé también
Temas
Lo más
leído