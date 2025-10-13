Paro nacional docente: qué niveles y escuelas no tienen clases este martes 14 de octubre

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó un paro docente para el martes 14 de octubre, en el marco de un plan de lucha que se replicará en distintas escuelas y niveles.

La convocatoria se realiza “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”, según informó el gremio. Entre los principales reclamos figuran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que no habrá clases en ninguna escuela del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada.

"En provincia de Buenos Aires hay paro nacional convocado por Ctera. También se van a sumar las escuelas de gestión pública municipales y provinciales. Va a ser muy contundente", vaticinaron fuentes del sector a 0223.

“Defender la educación pública es defender la Patria”, concluyó el comunicado de Ctera. Por su parte, Frente de Unidad Docente Bonaerense que agrupa a Amet, FEB, Sadop, Suteba y Udocba adhirieron a la medida de fuerza.