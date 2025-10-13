Accidente entre un micro de larga distancia, una camioneta y un auto deja un muerto en la ruta

Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado de accidente del que participaron un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil en un sector de la ruta nacional 3 en el partido bonaerense de Villarino.

Como consecuencia de ello, la ruta que comunica Bahía Blanca con Viedma, en Río Negro, permanecía cortada al tránsito vehicular a raíz de pericias que llevaba a cabo la Policía Bonaerense por lo que se designó un desvío por un camino alternativo.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3 entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros “Ceferino” que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.

En la camioneta Ford Ranger viajaban dos personas.

Un vocero consultado dijo que, debido al accidente, el conductor del Peugueot, identificado como Gabriel Omar Silisqui, murió en el acto, mientras que las dos ocupantes de la camioneta y el conductor del colectivo, debieron ser derivados a centros asistenciales por sufrir heridas de diversa consideración.

Tras el siniestro acudieron al lugar Bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias con el fin de trasladar a los heridos.

Los peritos trataban de determinar que es lo que sucedió en dicho sector ya que a esa hora la visibilidad era buena, se trataba de un sector de una recta y la ruta estaba en buen estado.

El accidente fue a la altura del kilómetro 798 de la ruta 3.

Personal de Policía Vial junto con tránsito llevaron a cabo en el sector un desvío al tránsito vehicular por un camino alternativo por la zona de La Salada ya que continuaban las pericias y se tenían que remover los vehículos siniestrados.

El hecho es investigado por la Ayudantía Fiscal de Villarino en la causa caratulada como homicidio y lesiones culposas.