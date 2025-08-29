Allanan una vivienda por distribución de pornografía infantil

Una nueva investigación a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género derivó en el allanamiento de una vivienda y en el secuestro de dispositivos vinculados con la tenencia y distribución de pornografía infantil.

Tras la tarea que hizo personal de Inteligencia Criminal de la División Unidad Operativa Federal, que incluyó tareas investigativas, estáticas y dinámicas, con amplio barrido de redes sociales y medios web de acceso público, se estableció el domicilio desde el cual se estaría cometiendo el delito de pornografía infantil.

“El operativo estuvo dirigido a un joven 19 años que fue notificado de la formación de una causa en su contra por tenencia y distribución de pornografía infantil”, informaron autoridades policiales.

Se hizo un allanamiento.

Durante el procedimiento avalado por la Justicia de Garantías que se hizo en una vivienda ubicada sobre la calle La Pampa, los agentes incautaron varios celulares y dispositivos de almacenamiento digital, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos para avanzar en la investigación.

En lo que va del año, la DUOF Mar del Plata, ha realizado, mediante numerosas tareas de Inteligencia, más de 30 allanamientos dentro de la Jurisdicción de Mar del Plata

Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que el hecho de distribuir o compartir videos de menores de carácter sexual es un delito, y no una simple broma entre menores, ya que dicha actividad, trae consecuencias penales para los autores y un grave daño moral y psicológico para quienes resultan víctimas de los mismos, que en casos más extremos, han llevado a perder la vida, tras la viralización de un video íntimo.