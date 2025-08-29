Horror: vio a su ex con su nuevo novio en la calle y la prendió fuego

Un hombre prendió fuego a su ex en el medio de la calle tras cruzársela con su nuevo novio. La víctima, identificada como Ana Clara Luna, de 31 años, fue traslada a un hospital de la zona y murió horas después por las heridas ocasionadas en el ataque.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona.

Luna estaba con su pareja en la intersección de las calles El Ombú y Clavel minutos después de las 4.30, cuando se acercó el agresor, identificado como Á.G., y empezaron a discutir. La pelea se tornó cada vez más violenta hasta que en un momento su ex agarró un líquido inflamable, se lo tiró encima y luego la prendió fuego con un encendedor.

Todo pasó delante de seis testigos, entre los cuales estaba el novio de la víctima. En el video difundido por medios locales, se observa a la mujer, envuelta en llamas, corriendo por la calle. Después de unos pocos segundos, terminó cayendo al asfalto, donde fue socorrida por los testigos que apagaron el fuego.

Luna fue trasladada al Hospital Fleming, donde recibieron la urgencia y practicaron los primeros auxilios. Tenía el 70% de su cuerpo quemado y debido a la gravedad de las heridas, la derivaron al Hospital Diego Thompson, donde horas después, murió.

Luna tenía hijos en común con su agresor y no era la primera vez que ejercía violencia contra ella, aunque nunca lo había denunciado formalmente. Además, el hombre la había amenazado en varias oportunidades antes de prenderla fuego este miércoles.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín. Los investigadores buscan averiguar los detalles que rodearon el crimen; las principales hipótesis están ligadas al consumo problemático de drogas que ambos padecían.