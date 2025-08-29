Chicas vulnerables, “pases por 90” y una luz roja: así detuvieron al explotador sexual que tatuó su inicial en las víctimas

La minuciosa investigación a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género que permitió detener a un hombre de 40 años acusado de facilitación de la prostitución de mayores reunió elementos que permiten suponer la existencia de más víctimas, además de una joven que fue rescatada, y la presencia de la droga como elemento fundamental para el sometimiento.

Un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 denunció el pasado 11 de julio que en dos departamentos del monoblock 21 una persona explotaba comercialmente el ejercicio de la prostitución de tres mujeres identificadas como C.A, L.P. y “L.”. La actividad la desarrollaba en uno de los dos departamentos allanados en las últimas horas y también en otros lugares de la ciudad a donde el imputado las llevaba en su camioneta tras acordar con los clientes por la aplicación Telegram.

A partir de la tarea de la fiscal Graciela Trill y del auxiliar letrado Emiliano Fortunato, fue personal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la provincia que realizó las actuaciones parar probar la responsabilidad del imputado –identificado como Facundo Uribe- en los hechos denunciados.

La luz roja indicaba si había actividad en el lugar.

En el marco de esas tares se verificó que Uribe se movilizaba en una VW Amarok –que fue requisada en el operativo- y que a veces llevaba a alguna de esas mujeres hasta un departamento. “Esa unidad tenía la particularidad de tener una luz roja en el exterior que se prendía solamente cuando podía contratarse un servicio”, dijeron las fuentes consultadas.

Las testimoniales incorporadas al expediente indicaron que era conocido en el barrio que Uribe reclutaba mujeres para consumo de estupefacientes y luego para prostituirlas. En el mismo sentido dijeron que el imputado ejercía castigos físicos sobre las mujeres y que las trasladaba en su camioneta para que haga los servicios en domicilios particulares u hoteles alojamientos.

En tal sentido hablan de laceraciones que sufrieron las víctimas, quemaduras en la muñeca y hasta tatuajes con la letra F o FU en la pelvis, en la cola, en la oreja y hasta de la pérdida de piezas dentales de algunas de las chicas.

“Esos testimonios también confirmaron la modalidad de cambio de luces, la adquisición de drogas en un barrio cercano, la entrega del dinero a Uribe y que el valor del ‘pase’ rondaba los 90 mil pesos”, agregaron.

Intervino personal de Delitos Complejos. (Foto ilustrativa).

Las filmaciones y fotografías obtenidas por el personal policial confirmaron el ingreso y salida de las potenciales víctimas a bordo de la camioneta del imputado. También detectaron cómo se apagaba la luz roja cuando ingresaba un cliente, qué los dos departamentos estaban conectados y que Uribe llevaba a las mujeres a distintos puntos de la ciudad.

Para los investigadores, “la gravedad de los hechos traídos a conocimiento, se enmarcan en una forma de violencia contra las mujeres que el imputado ejerce periódicamente y sin viso alguno de cese en el tiempo. Hay que proteger a estas mujeres, quienes, además, se encuentran en un contexto de vulnerabilidad marcado por sus adicciones a las drogas”.

Tal como informó en exclusiva 0223, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento donde rescataron a una joven de 20 años que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y detuvieron al imputado.

En el lugar secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo una máquina para hacer tatuajes. Uribe fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.