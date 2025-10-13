Milei es baja y no estará en el Coloquio de Idea: quién viajará en su lugar a Mar del Plata

Finalmente, el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se desarrollará en Mar del Plata entre este miércoles 15 y el viernes 17 de octubre no contará con la participación del presidente Javier Milei.

Originalmente, estaba previsto que el mandatario se subiera el escenario durante la primera jornada del evento que se realizará en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde desfilarán más de 1000 políticos, empresarios y especialistas. En cambio, con el programa ya modificado, aparece que el cierre de la primera jornada estará a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente Javier Milei. Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”, explicaron desde la organización, según replicaron distintos medios de alcance nacional.

Javier Milei viajará a reunirse con Donald Trump.

Otro de los integrantes del Gabinete nacional que dirá presente será el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien tendrá su panel de manera virtual. La semana pasada el funcionario estuvo en Estados Unidos para negociar un acuerdo con el Tesoro americano, que incluyó la intervención en el mercado de cambios argentino y un swap por US$20.000 millones. Sin embargo, tras un breve paso por la Argentina, hoy salió nuevamente rumbo a Washington.

Además de Adorni, a lo largo de las tres jornadas disertarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.