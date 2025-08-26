Tras una jornada primaveral, baja la temperatura: el clima para este miércoles en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un martes a pleno sol y con una temperatura que alcanzó los 20 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para este miércoles en Mar del Plata y la zona. Se espera una leve baja en la temperatura.

La jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 10 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrá el cielo de la misma manera. La temperatura descenderá a 9 grados y el viento aumentará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Por la tarde el cielo continuará algo nublado, con una temperatura máxima de 17 grados. El viento soplará desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo estará despejado con una temperatura cercana a los 10 grados y viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.