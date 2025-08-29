La empujó y le robó la bicicleta cuando iba a trabajar: "Me dio miedo que me hiciera algo más grave"

Una joven sufrió un violento asalto durante la madrugada de este viernes cuando a trabajar. Un delincuente la abordó y le robó su bicicleta. Carolina, la víctima del episodio, pide ayuda para recuperarla, ya que es su único medio de transporte.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 en la zona de Chubut y Estrada, cuando un ladrón la empujó y le exigió que le entregara la bicicleta. "Me dijo 'dame la bici', y por el susto que me agarró se la di. Me dio miedo que me hiciera algo más grave que un empujón", relató la mujer de 32 años.

Además explicó que, debido a la oscuridad, no pudo identificar al agresor: "Es de noche a esa hora. Sólo llegué a ver que tenía la capucha puesta, y me asusté tanto que quedé atónita". La víctima explicó que en la zona no hay cámaras de seguridad, para intentar dar con el individuo.

Se trata de una bicicleta blanca, de marca Nordic, rodado 26. Según la mujer, es un modelo poco frecuente en Mar del Plata. Un detalle: "tiene el asiento roto en la punta con la lona levantada", dijo, y agregó: "La re cuido, es mi transporte para ir a trabajar".