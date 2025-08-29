Cuánto cuesta veranear en Mar del Plata: los precios de los alquileres para la temporada

Los oferentes ya lanzaron los valores para alquilar en Mar del Plata durante el verano 2026. Foto: 0223.

Sacar cuentas, hacer números y comparar instalaciones es parte de la agenda de quienes hoy planifican sus vacaciones en Mar del Plata para la próxima temporada. Mientras que el fin de semana del 12 de octubre funcionaba históricamente como termómetro y permitía a muchas familias hacerse "una escapada" para visitar lugares y reservar alquileres, hoy la virtualidad simplificó esa posibilidad.

Así, con un solo click se pueden establecer los parámetros de búsqueda y decidir con mayor facilidad qué alojamiento elegir para el verano, permitiendo pagar reservas o anticipar cuotas para aliviar la carga.

Lo mismo que sucede con el valor de las carpas (que esta semana publicaron precios cercanos a los 6.300.000 pesos para la temporada), algunos establecimientos ofrecen la posibilidad de pagar de forma anticipada un porcentaje de la reserva para congelar el costo total.

Cuánto cuesta veranear en Mar del Plata

Para la temporada 2026, los distintos hoteles ya ofrecen valores diferenciales y promociones para recibir a los turistas en la ciudad.

El relevamiento realizado por 0223 reveló que hoteles de 3 estrellas cuentan con espacio para 2 personas desde los 80 mil pesos por noche, mientras que uno de 4 estrellas supera los 100 mil pesos, en distintos barrios cercanos a la línea costera.

A su vez, los de categoría 5 estrellas con servicios completos presentan tarifas de entre 700 y 800 mil pesos por noche para una familia promedio de 4 personas.

En plataformas como Kayak, se pueden encontrar habitaciones por 86 mil pesos por noche para una pareja con comodidades entre 3 y 4 estrellas, todos en la zona Centro/La Perla.

Para los más experimentados, las aplicaciones de alquiler más conocidas tienen una variada gama de valores y ubicaciones. Por ejemplo, una casa con espacio para dos personas en Booking oscila los 40 mil pesos por noche para los primeros días de enero.

En sitios como Airbnb, el valor promedio escala a 77 mil pesos por noche para el mismo período y se pueden encontrar alojamientos en la zona sur, como también en las playas del norte por ese costo.

Por su parte, la plataforma Alohar presenta tarifas a partir de los 50 mil pesos en viviendas con dos dormitorios, para 2 o 3 personas, al igual que Trivago, que expone valores similares.

Para quienes desean la comodidad y seguridad profesional, las inmobiliarias y martilleros matriculados también gestionan departamentos o casas particulares. Los valores promedio en dos ambientes va de 50 mil a 100 mil pesos (dependiendo la zona, las amenities y la existencia o no de la cotizada cochera).

Finalmente, las redes sociales pueden ser otro de los sitios donde buscar variedad de precios y diálogo directo con sus dueños. Si bien están desalentadas por los operadores turísticos por el riesgo de estafas, son una opción buscada. En Marketplace de Facebook, existen departamentos para alquilar la primera semana de enero con 3 ocupantes a partir de los 80 mil pesos en distintas zonas.

Subas moderadas

Teniendo en cuenta la merma en el turismo, que se vio reflejada en las últimas vacaciones de invierno, los principales oferentes de la ciudad no aplicaron subas considerables para el verano.

Mientas que muchos de los consultados mantuvieron los precios durante la temporada baja, los aumentos de cara a diciembre-enero rondan el 8-11% con respecto al año anterior.