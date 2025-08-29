Agosto se despide con la Tormenta de Santa Rosa: cómo estará el tiempo para el finde en Mar del Plata

Neblina, algo de sol, muchas lluvias, viento y Santa Rosa. Ese sería el resumen de los próximos días según indica el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico extendido, el organismo establece que este viernes se termina el adelanto de primavera: el cielo estará nublado, con vientos leves del nor-noreste y con un termómetro que a la tarde, apenas alcanzará los 16 grados.

Desde la noche del viernes y las primeras horas del sábado el cielo estará cubierto de neblinas se espera una baja visibilidad, sobre todo en los sectores costeros y la periferia.

En la mañana del sábado, hay alguna posibilidad de lloviznas que pueden intensificarse durante la noche.

El domingo puede asomarse unos minutos el sol, para después dar comienzo a la ciclogénesis y a Santa Rosa: el SMN pronostica vientos muy fuertes que ráfagas que estarán presentes todo el día y pueden superar por la tarde, los 50 km/h.

Se esperan lluvias durante toda la jornada, con una máxima de 15 grados.

El lunes, con el comienzo de septiembre, siguen las precipitaciones acompañadas con tormentas aisladas por la mañana, con chaparrones aislados durante la tarde y un lento mejoramiento del tiempo hacia la noche, finalizando el período de tres días de mal tiempo.