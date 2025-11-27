Drogas y un futuro “point”: la hipótesis del incendio de una casa tras los incidentes en la escuela 21

Fue una paciente investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 con los datos recabados por personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI que permitieron solicitar tres allanamientos e imputar a nueve personas por los incidentes registrados frente a la escuela N°21 y el incendio de la casa de la madre del nene acusado de abusar a dos compañeras.

Droga secuestrada.

A partir del relevamiento de cámaras privadas, videos subidos a redes sociales y testimoniales se estableció que los ideólogos de los ataques habrían sido integrantes de la familia “F”, que tendría relación con la comercialización de estupefacientes en el barrio.

“La idea sería ocupar el terreno de la mujer para utilizarlo como “point” ya que tenían relación con miembros de una organización social en la que algunos de sus miembros esgrimieron armas de fuego en distintos momentos”, señalaron fuentes oficiales.

La casa estaba en Wilde al 3200.

De acuerdo a los datos recabados en el barrio, se pudo identificar a algunas de las personas que motorizaron la movilización que derivó en los incidentes en la escuela y, especialmente, en el traslado a la casa de Wilde al 3200 que prendieron fuego. La recopilación de más videos posibilitó identificar a otras cuatro mujeres por lo que se solicitaron tres órdenes de allanamiento.

Se hicieron tres allanamientos simultáneos.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, el personal ingresó a las viviendas en Canadá al 2700 y al 3200 y otra en Roca entre Wilde y Canadá donde notificaron a todos los imputados de una restricción de acercamiento a menos de 200 metros del grupo familiar y de la escuela.

Durante el operativo secuestraron 19 celulares que serán peritados, detuvieron al principal imputado del incendio y a un sujeto de 27 años que tenía en su poder una piedra de clorhidrato de cocaína que arrojó un peso de 50 gramos.