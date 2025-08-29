Increíble accidente: aceleró su Alfa Romeo, casi se lleva puesto un auto y lo destrozó en la plaza

Un accidente de tránsito impactó en plena avenida y el macrocentro de la ciudad. Un lujoso auto llegó a la esquina, su conductor aceleró y perdió el control al esquivar otro coche. De milagro, no sufrió lesiones y no requirió de asistencia médica. Sí se registraron daños materiales en el vehículo.

El hecho ocurrió en plena zona urbana de Balcarce, donde un automóvil marca Alfa Romeo que circulaba por avenida Kelly y terminó subiéndose a una plazoleta en la intersección con calle 29. Se trató del segundo accidente de tránsito ocurrido el jueves en la ciudad, lo que generó la intervención de personal policial y de tránsito.

En las imágenes difundidas se observa que el Alfa Romeo circulaba por la avenida cuando un Renault 12 cruzó lentamente por calle 29. El conductor del Alfa Romeo intentó esquivar el vehículo, maniobra que lo llevó a perder el control y terminar sobre una plazoleta. Por su parte, el Renault 12 continuó su marcha por calle 29 y se dio a la fuga.