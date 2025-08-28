Robó en pleno centro y se subió a un taxi: el chofer la delató y la entregó a la Policía

Robo en pleno centro y se subió a un taxi: el chofer la delató y la entregó a la Policía

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- respondió este jueves al pedido de un taxista que presionó el botón de alerta en Colón y Entre Ríos.

Desde el COM se dio aviso al personal policial y se activó el protocolo de seguimiento a través de las cámaras de seguridad.

El vehículo fue interceptado en Rivadavia y Entre Ríos. Allí, el conductor explicó que una pasajera mostraba una actitud sospechosa. Al ser identificada, se constató que llevaba prendas de vestir robadas esa misma mañana, además de otros elementos cuya procedencia no pudo justificar. Acto seguido, fue puesta a disposición de la Justicia.

Desde el municipio se recuerda a taxistas, remiseros y colectiveros que se puede solicitar el Botón de Alerta a la Secretaría de Seguridad escribiendo vía WhatsApp al 2233406117.