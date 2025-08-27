Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert se fue en moto sin casco

Una caravana de campaña encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó este miércoles con graves incidentes, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra el vehículo que trasladaba al mandatario. A raíz de los ataques, toda la comitiva presidencial fue evacuada de urgencia.

Los incidentes se registraron cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera. En medio de la confusión y el tenso clima, el diputado José Luis Espert, que acompañaba al Presidente, fue evacuado y se retiró del lugar en una motocicleta sin casco.

La visita del Presidente a Lomas de Zamora, un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, se produjo en la recta final de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El tenso clima del acto se enmarcó también en la polémica por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntos hechos de corrupción en el Gobierno.

Poco antes de la evacuación, Milei se refirió por primera vez en público a las acusaciones. "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", expresó el mandatario. La caravana, que buscaba potenciar a los candidatos locales y polarizar con el kirchnerismo, quedó completamente opacada por la violencia, que obligó a retirar de urgencia al jefe de Estado y a su equipo.

José Luis Espert y Javier Milei en Lomas de Zamora.

Manuel Adorni: "Kirchnerismo en estado puro, son cavernícolas del pasado"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió en duros términos la agresión sufrida por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde su caravana fue atacada con piedras. El funcionario apuntó directamente al kirchnerismo por los incidentes.

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", expresó.