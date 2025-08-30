Hola Mardel: el emotivo video que subió Boca por el recibimiento de los hinchas en la ciudad
El equipo de Miguel Ángel Russo ya se encuentra en la ciudad para el encuentro de mañana ante Aldosivi por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Boca Juniors viene de dos victorias consecutivas y ya se encuentra en Mar del Plata pensando en el compromiso de mañana a partir de las 14:30 para visitar a Aldosivi en el José María Minella por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Si bien los simpatizantes no podrán asistir a la cancha como hinchas visitantes, la gente se agrupó en las afueras del hotel Sheraton para recibir al plantel, poder darle el aliento y apoyo necesario a sus ídolos.
Con respecto al partido de mañana, Miguel Russo se verá obligado a hacer una modificación por la lesión muscular de Marco Pellegrino. Su lugar en la zaga central lo ocupará Ayrton Costa que regresará a ser titular luego del gran nivel que tuvo en el Mundial de Clubes.
De esta manera los once iniciales para visitar al "Tiburón" a partir de las 14:30 serían: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
Temas
Lo más
leído