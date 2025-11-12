Jugó la final de la Libertadores con Boca en 2023 y este año podría descender con dos clubes al mismo tiempo

Un ex jugador del "Xeneize" podría marcar hito negativo en la historia del fútbol al descender en el mismo año calendario con dos equipos.

Luego de muchos años de buen nivel en Boca y también en Racing el fútbol le jugó una mala pasada a este mediocampista ya que podría descender con dos equipos durante este año. Estamos hablando de Guillermo “Pol” Fernández que atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. El experimentado mediocampista de Godoy Cruz afrontará este sábado una verdadera final ante Deportivo Riestra en Mendoza, donde su equipo necesita ganar sí o sí para mantener la esperanza de permanecer en Primera División.

El duelo, que comenzará a las 17 horas, podría marcar no solo el futuro del club mendocino, sino también el destino profesional del jugador, que corre riesgo de sufrir un doble descenso en la misma temporada.

El "Tomba", que no gana hace ocho partidos, se encuentra en una situación crítica. Si no logra vencer al conjunto de Riestra, descenderá directamente después de 17 años en la máxima categoría del fútbol argentino. Fernández, pieza clave en el mediocampo, será una de las principales apuestas de Omar Asad para intentar revertir la historia y, al menos, forzar un desempate.

Pero el panorama del exvolante de Boca y Racing se complica aún más por su paso reciente por Fortaleza de Brasil, club con el que jugó hasta mediados de este año. La institución brasileña, actualmente dirigida por Martín Palermo, se encuentra penúltima en el Brasileirao con 30 puntos y a cinco de la salvación cuando restan solo cinco fechas.

Si Fortaleza finalmente pierde la categoría, Fernández sumará un segundo descenso en 2025. El mediocampista de 34 años regresó a Godoy Cruz en busca de estabilidad, pero el contexto deportivo del club mendocino se volvió adverso. A lo largo del año, el equipo acumuló frustraciones tanto en el plano local como internacional, pese a una aceptable actuación en la Copa Sudamericana.

Para mantenerse en Primera, el Tomba deberá ganar y esperar que San Martín derrote o empate con Aldosivi. En caso contrario, su suerte estará sellada. Pol Fernández, un jugador acostumbrado a pelear títulos, podría vivir un año para el olvido, con un desenlace tan inesperado como doloroso en ambos frentes futbolísticos.