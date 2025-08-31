SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Fórmula 1

Alpine le volvió a jugar en contra a Colapinto: "Nos faltó hacer mejor trabajo de equipo"

El piloto argentino no se calló nada cuando terminó la carrera y aseguró que "era bastante fácil sumar al menos un punto". Una vez más, la escudería le jugó en contra. 

Colapinto bajó del auto hecho una furia.

31 de Agosto de 2025 12:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Estuvo cerca de los puntos y lo sintió cuando bajó. Por eos, en caliente, no se guardó nada y reconoció su enojo por haberse quedado tan cerca del décimo puesto y que "era bastante fácil sumar al menos uno", pero Alpine no hizo la estrategia.

Primero, lo hicieron dejar pasar a Gasly, algo entendible por la prioridad del piloto número 1, pero en el último tramo tenía mejor rendimiento para ir en búsqueda de Ocon y Gasly no lo dejó pasar, lo hizo perder tiempo y cuando lo superó ya fue tarde para ir por los puntos.

Por eso, Colapinto enfrentó los micrófonos y dijo que "nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no hacerlo, no había que esforzarse mucho".

 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar