Alpine le volvió a jugar en contra a Colapinto: "Nos faltó hacer mejor trabajo de equipo"

Estuvo cerca de los puntos y lo sintió cuando bajó. Por eos, en caliente, no se guardó nada y reconoció su enojo por haberse quedado tan cerca del décimo puesto y que "era bastante fácil sumar al menos uno", pero Alpine no hizo la estrategia.

Primero, lo hicieron dejar pasar a Gasly, algo entendible por la prioridad del piloto número 1, pero en el último tramo tenía mejor rendimiento para ir en búsqueda de Ocon y Gasly no lo dejó pasar, lo hizo perder tiempo y cuando lo superó ya fue tarde para ir por los puntos.

Por eso, Colapinto enfrentó los micrófonos y dijo que "nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no hacerlo, no había que esforzarse mucho".