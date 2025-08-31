Motochorros asaltaron a una joven que volvía del trabajo a la casa: le apuntaron con un arma en la cabeza y la tiraron al piso

Una joven de 29 años fue víctima de un salvaje asalto el viernes por la tarde cuando volvía del trabajo a su casa del barrio Faro Norte de Mar del Plata. Los delincuentes le apuntaron con un arma en la cabeza y la arrojaron al piso para robarle la moto.

Según confió la pareja de la víctima a 0223, el hecho se registró el viernes alrededor de las 18, en una tarde signada por la niebla, en inmediaciones de Serrano e Isla de Cerdeña. Melisa, su novia, volvía del trabajo a su casa cuando se topó con una pareja de delincuentes que la interceptó para asaltarla.

Si bien no se alcanza a apreciar la secuencia completa en las cámaras de seguridad que grabaron lo sucedido, en las imágenes a las que accedió este medio se puede ver el momento en el que los motochorros la abordaron cuando arribaba a su domicilio.

Su pareja confió que los delincuentes le apuntaron con una pistola en la cabeza para que entregara la Honda Wave S 110 roja que había comprado hacía tan solo un año y la arrojaron al piso. "No le robaron la mochila porque un vecino salió de un balcón y les gritó", explicó.

"Más allá del valor material, era la herramienta de trabajo. Fue algo muy feo de vivir. Nadie se imagina estar con un arma en la cabeza. Somos una familia de trabajo", lamentó la pareja de la joven damnificada.

El hombre reclamó mayor seguridad y patrullaje de la Policía. "Necesitamos una pronta respuesta y solución para no vivir más con miedo los vecinos", concluyó.