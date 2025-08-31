Decathlon abre su primer local en Argentina y busca empleados: cómo postular

La tienda de indumentaria y artículos deportivos Decathlon ofrece trabajo para 100 personas de cara a la apertura de su primera sucursal en Argentina, prevista para octubre, e incorpora personal para distintos puestos. Ya está abierta la postulación vía web o telefónica con curriculum vitae.

Tal como se informó, la cadena de origen francés abrirá su primer local en Vicente López (Buenos Aires), dentro del complejo Al Río, junto a Carrefour.

Se estiman unas 100 vacantes para el local, según informó la compañía. Desde el año que viene se esperan más aperturas, incluyendo a ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza y también Mar del Plata.

“El primer local estará ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López, cuenta con 3.000 m² y abrirá sus puertas al público el último trimestre de este año al mismo tiempo que la página web con entregas a todo el país. Esta apertura implica una inversión de 20 millones de dólares y 100 puestos de trabajo directos”, declaró Magela Mendez, Gerente Comercial de Decathlon.

Las aperturas de las tiendas Decathlon generarán 750 puestos de trabajo en Argentina.

Además, sostuvo: “Según nuestra planificación de aperturas de los próximos cinco años, la inversión será de más de 100 millones de dólares y unos 750 empleos directos".

Cómo postularse con CV para trabajar en Decathlon Argentina

La empresa Decathlon resalta que busca “personas apasionadas por el deporte, con energía, actitud colaborativa, proactividad y orientación a resultados”.

Los interesados pueden enviar su postulación a través de distintas vías:

Plataforma de empleo Randstad - Grupo One (clic)

Sitio web: apprandstad.com.ar

Vía telefónica: +54 9 11 6640-2100

Al momento de inscribirse, es necesario incluir la referencia ref. 109994 para quedar registrado en la búsqueda. Se puede cargar el currículum vitae, adjuntar información personal, experiencia laboral, educación, idiomas, cursos y una foto.

Requisitos para trabajar en Decathlon Argentina

La compañía define dos condiciones principales para quienes deseen sumarse:

Posibilidad de trabajar los fines de semana

Disponibilidad horaria full o part time

Decathlon destaca la posibilidad de incorporarse a una multinacional en expansión, con un amplio set de beneficios para sus trabajadores.