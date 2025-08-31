Telekino: resultados del sorteo del domingo 31 de agosto

El sorteo del Telekino de este domingo 31 de agosto pone en juego más de 1.900 millones de pesos y los premios extra. Mirá los resultados.

El sorteo del Telekino número 2391 de este domingo 31 de agosto pone en juego un pozo estimado de más de 1.900 millones de pesos, un auto 0Km, una casa estilo americana y un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores. Algo que ocurrió en junio, cuando un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km.

En el sorteo Tradicional del Telekino habrá en juego este domingo por la tarde un pozo estimado de más de 1.700 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, una casa estilo americana y un auto 0Km. Es que en el sorteo del domingo pasado no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo siguió creciendo.

Además se realizará el sorteo de los números de cartón. Habrá cinco ganadores y cada uno se llevará un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino habrá en juego un pozo de más de tres millones de pesos. En este sorteo el domingo pasado hubo un ganador con los 15 aciertos y se llevó un premio de 3.340.194 pesos.