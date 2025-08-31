Emiten doble alerta meteorológica para este lunes: avanza un frente de tormentas y viento sobre Mar del Plata

En el marco de la tormenta de Santa Rosa que afecta a gran parte de la franja central del país, Mar del Plata apenas sufre los coletazos con lloviznas y neblina que empañan la jornada del domingo. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones más adversas para este lunes, por lo que emitió un doble alerta meteorológico.

En la última actualización, el organismo señaló que para la noche de este domingo persistirán las precipitaciones en forma de lluvia. El viento, del noreste, azotará con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Las condiciones emporarán en el transcurso de la madrugada del lunes con lluvias fuertes. Las mismas tomarán mayor intensidad durante la mañana, por lo que se emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a la costa de General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y el partido vecino de General Alvarado.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual", precisaron.

La jornada del lunes también estará signada por el fuerte viento. Proveniente del sector norte, durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.

Las tormentas y el viento irán en disminución a última hora de la tarde y en el inicio de la noche el tiempo tenderá a mejorar lentamente.