Cómo estará el clima en Mar del Plata y a qué hora llueve este domingo

El popular fenómeno que se encarga de despedir el mes de agosto, la tormenta de Santa Rosa, amenaza desde el viernes con descargar sus precipitaciones sobre la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, hasta el domingo por la mañana, fue la niebla quien tomó protagonismo y escondió los edificios con su baja visibilidad.

¿Llega o no llega Santa Rosa? La lluvia se pronostica para la madrugada del lunes, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero hay chances de que se adelante para esta noche. El domingo tendrá una máxima temperatura de 14° y viento del este. Hasta que pasado el mediodía, la rotación hacia el norte repercutirá en el cielo y los chubascos pueden aparecer. Con más seguridad cuando sea de noche.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las ráfagas incrementarán en las últimas horas del domingo y seguirán por encima de los 60 kilómetros por hora hasta la tarde del lunes. El mismo período tiene unas probabilidades del 90% de que llueva, desatando lo esperado de la tormenta. Recién el martes, con 16°, volveremos a ver el sol y se despejará el episodio de Santa Rosa que amenaza a la ciudad.