Juan Manuel Cheppi: "Necesitamos más manos en el Congreso para frenar el modelo de Milei que tan mal le hace a la producción marplatense"

El concejal del Frente Renovador aseguró que "se necesitan más manos en el Congreso para frenar el modelo de Milei".

El concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, dialogó con Gastón Triszczuk en el programa La Rosca por Radio Extra 102.1, donde analizó el cierre de la campaña y la situación económica que atraviesan el país y la ciudad.

“Fue una campaña atípica por la nueva forma de votación. Tuvimos el desafío de explicarle a la gente qué se vota y cómo. Con Sergio Massa estuvimos colaborando y ayudando con campañas en todo el país”, señaló Cheppi.

El dirigente marplatense advirtió sobre las consecuencias del modelo económico del gobierno nacional y la necesidad de fortalecer la representación opositora en el Congreso: “Necesitamos más manos en el Congreso que se levanten para frenar el desastre de Milei. El modelo económico impacta y mucho en Mar del Plata. Lo sufren la pesca, la producción, el trabajo y el turismo. Dejaron sin competitividad a muchos sectores de la economía del país y también de nuestra ciudad”.

En esa línea, sostuvo que el rumbo económico actual “nos pone de rodillas ante el FMI y los Estados Unidos”, y denunció que “los únicos a los que les fue bien son a algunos amigos de JP Morgan”.

Finalmente, Cheppi destacó la importancia de contar con más legisladores que defiendan los intereses de la provincia y de la ciudad: “Es importante tener más legisladores para revertir el curso que impone Milei. El comercio es parte central de la economía local, y en los últimos 17 meses la caída del consumo fue ininterrumpida”.

Además, convocó a los marplatenses a votar en favor del país y de la ciudad, "marcando con una cruz el casillero de Fuerza Patria, donde está la bandera celeste y blanca".