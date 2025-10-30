Juan Manuel Cheppi: "Montenegro abandona para privatizar"

Durante la sesión del Concejo Deliberante, el concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó el rumbo del gobierno municipal y advirtió que “Montenegro deja una ciudad abandonada, sin planificación y con una política deliberada de privatización de los bienes y servicios públicos”.

El edil del Frente Renovador señaló que el intendente, que en diciembre asumirá como senador provincial, “envía proyectos que resumen su gestión: prórrogas, emergencias y concesiones”.

“El modus operandi es siempre el mismo: abandonar los servicios y los espacios públicos, vaciarlos, y después presentarlos como un problema que solo puede resolverse privatizándolos”, afirmó.

Cheppi remarcó que esa lógica se repite en temas clave como la recolección de residuos, el estacionamiento medido, los balnearios y los edificios públicos. “El caso del estacionamiento medido es el ejemplo más claro: era un servicio que funcionaba bien y generaba ingresos para el municipio, pero el abandono deliberado terminó siendo la excusa para entregarlo al sector privado”, explicó.

Y agregó: “No hay planificación ni mirada a futuro. Lo que hay es improvisación y abandono, una gestión que renunció a administrar lo que es de todos los marplatenses”.

En su intervención, Cheppi llamó a discutir el futuro de la ciudad con una mirada de largo plazo: “Los que pensamos en una Mar del Plata del futuro necesitamos un debate serio sobre planificación, servicios y bienes públicos. Las ciudades que crecen y mejoran la calidad de vida de sus habitantes son las que piensan y gestionan a largo plazo”.

Finalmente, subrayó que en diciembre se va Montenegro, pero “si no cambia el modelo, lo que va a seguir es la improvisación”.