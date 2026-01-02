Juan Manuel Cheppi: "No podemos aceptar cualquier cosa en nombre de ‘La Ciudad del Sí’"

Juan Manuel Cheppi expresó su rechazo a la instalación del nuevo pórtico publicitario ubicado en Av. Colón y Mitre, remarcando la falta de criterio estético, la ausencia de planificación y el nulo aporte económico: “'La ciudad del sí' no puede ser una excusa para avalar proyectos sin beneficios para los vecinos”.

El concejal del Frente Renovador señaló que la estructura “rompe con la identidad del barrio, altera un área emblemática de la ciudad y evidencia la ausencia total de planificación urbana”.

La instalación forma parte del pliego de mobiliario urbano aprobado por el Concejo Deliberante en diciembre de 2024 —con el voto negativo de Cheppi— y adjudicado en junio de 2025. El pliego incluye la instalación de una gran cantidad de carteles similares a éste en diversos puntos de la ciudad, pero también compromisos claros por parte de las empresas adjudicatarias: la construcción de 50 nuevos refugios de transporte público y la mejora y creación de casillas de guardavidas. Ninguna de estas obligaciones se encuentra cumplida.

Cheppi votó en contra del pliego de mobiliario urbano aprobado por el Concejo Deliberante en diciembre de 2024.

Cheppi señaló que, además de los incumplimientos, el acuerdo económico resulta inaceptable: el canon anual que pagan las empresas es de 6,6 millones de pesos, lo que equivale a $4,60 por día por cada elemento publicitario. “Es un regalo para las empresas, no un beneficio para los marplatenses”, afirmó el concejal.

El dirigente sostuvo que la ciudad necesita modernizarse y generar nuevos ingresos, pero no a costa del interés público: “Estamos a favor de modernizar la ciudad y de generar nuevos ingresos. Lo que no aceptamos es que, bajo el lema de ‘la ciudad del sí’, se termine aceptando cualquier cosa sin beneficios reales para el contribuyente.”