El gobierno bonaerense licitó obras de agua potable para General Paz

Nuevo acto licitatorio de obra pública en la provincia de Buenos Aires a cargo del gobierno de Kicillof.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la subsecretaría de recursos hídricos, licitó la obra para mejorar el servicio de agua potable en la localidad de Loma Verde, en el partido de General Paz.

La inversión, que incluirá las perforaciones de explotación y la instalación de una torre tanque, cuenta con un presupuesto oficial de más de $391.280.099 millones de pesos y en el acto administrativo se recibieron dos ofertas.

La apertura de los sobres con las propuestas para las obras a ejecutar en el partido de General Paz.

Al respecto, el subsecretario de recursos hídricos, Néstor Álvarez, destacó que “continuar con la obra pública es un compromiso asumido por nuestro gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis, para seguir garantizando más y mejores servicios a todos los bonaerenses”.

Los trabajos permitirán optimizar la prestación que recibe la totalidad de la población de la localidad de Loma Verde, gracias a la realización de dos perforaciones piloto y dos perforaciones de explotación, de las cuales se extraerá un caudal unitario de 10 m3/h a una altura de bombeo de 40 metros, mediante electrobombas con motor sumergido y cañerías de elevación de hierro galvanizado roscadas.

A su vez, se instalará un tanque con una capacidad de almacenamiento de 50 m3 y se ejecutarán 210 metros de cañerías de impulsión, que serán complementados por nuevas instalaciones electromecánicas.