Condenaron a 20 años de prisión a un hombre que explotó a dos ex parejas y abusó sexualmente a una adolescente

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó este lunes a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos ex parejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado de una adolescente.

Además, en un hecho inédito para la justicia federal de la jurisdicción, se dispuso no solo una reparación dineraria, sino la restitución in natura de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

El condenado fue Christian Gilberto Bustos y los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que gozaba y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

Además, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

Por otro lado, el veredicto ordenó la reparación de dos de las mujeres a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual, y de 30 millones de pesos para quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado.

Le entregarán una vivienda a dos de las víctimas y el dinero incautado a la restante.

También, en una resolución sin precedentes en la Justicia Federal marplatense, se ordenó la restitución in natura del inmueble de Playa Serena, por ser instrumento resultante de la explotación. Una vez que la sentencia quede firme, deberá librarse un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para que inscriba la casa a nombre de las dos ex parejas, mientras que la restante recibirá el dinero (en pesos, dólares y euros) secuestrado en el marco de la causa.

Por último, dispusieron el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

El caso completo

Al exponer la acusación, el fiscal sostuvo que la primera víctima fue trasladada por el imputado de La Plata a Mar del Plata y sometida al ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años, en 2001. El cálculo que hizo la fiscalía, con el monto actualizado, es que Bustos se llevaba unos mil dólares diarios por la explotación sexual de su entonces pareja.

El segundo hecho tuvo como víctima a otra mujer, cuyo vínculo con Bustos se había iniciado en 2010, luego de que ella fuera con sus dos hijos a vivir a la casa de su madre en Mar del Plata, tras una relación trunca. Seis meses después, cuando cursaba un embarazo, el acusado dispuso en 2013 la mudanza a otra vivienda y allí comenzó a insistir para que la víctima se prostituyera. Según reconstruyó la querella, la situación de explotación se repitió todas las noches, durante cinco años.

El tercer caso es el de la hija de la segunda víctima, quien tenía 9 años cuando comenzó a convivir con Bustos. De acuerdo con lo relatado por la parte acusadora en el juicio, a sus 14 años era obligada a realizar las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanos más chicos, mientras el condenado explotaba a su mamá.

Según la acusación, las situaciones de abuso sexual comenzaron en 2011, cuando el acusado ejercía tocamientos en sus partes íntimas, y continuó poco tiempo después, con 11 años, con abuso sexual con acceso carnal, por primera vez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo al menos cinco situaciones de abuso.