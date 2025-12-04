Licitan obras para la apertura de traza de una ruta clave del noroeste bonaerense

Las autoridades al dejar registro de la licitación para las obras en ruta 68.

Desde el área de vialidad bonaerense, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitaron la obra de apertura de traza y ejecución de obra básica de la ruta provincial Nº 68, a desarrollarse en Carlos Tejedor. Los trabajos consisten en la construcción del terraplén de calzada y banquinas, la construcción de alambrados y tranqueras, la ejecución de obras de arte como alcantarillas transversales y longitudinales de acceso a calles y propiedades, y zanjas laterales para la conducción de excesos hídricos, entre otras tareas.

Asimismo, a fin de dar continuidad a la ruta 68, se prevén realizar trabajos de mejoras en caminos de empalme con la ruta mencionada, hacia la localidad de Carlos Tejedor y hasta la ruta 226. Dichos caminos corresponden a tramos de la ruta provincial Nº 66 y a la ruta provincial Nº 70; como así también a caminos municipales.

Al respecto, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano aseguró: “Hemos trabajado mucho junto a la intendenta y el gobernador para dar respuesta a la demanda de los vecinos del distrito de Tejedor; finalmente nos encontramos en esta licitación con mucha alegría por haber podido concretar este pedido histórico”.

Por su parte, la jefa comunal del partido, María Celia Gianini, agradeció la gestión de Kicillof para poder llevar adelante la licitación y añadió: “Siempre tuvimos muchas expectativas vinculadas a la concreción de esta obra; hace 50 años que vecinas y vecinos vienen esperando que se de este momento y hoy es una realidad”.

María Celia Gianini es la intendente del partido bonaerense de Tejedor.

Además, la intendenta comentó que “la intervención favorecerá la conectividad con Pasteur, un pueblo de Lincoln, con el cual tenemos una relación comercial y educativa”.

Otro de los funcionarios que estuvo presente en la licitación fue el concejal por Fuerza Patria, Bernardo Baccello, quien también destacó la labor de las autoridades provinciales: “Se trata de una obra muy importante para la producción regional, para los productores de la zona y la conectividad entre esta vecina localidad nuestra del partido de Lincoln”.

Cabe señalar que el presupuesto oficial de la obra licitada asciende a los $13.753.252.136,32 y se presentaron 12 empresas oferentes. Del acto también participaron el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta; la asesora legal, María José Ibáñez; y el gerente técnico, Pablo Morano.