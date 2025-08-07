¡Cuidado conductores! Una familia de gansos salió a pasear por una transitada avenida de Mar del Plata

Una familia de gansos se viralizó en las redes sociales caminando por una transitada avenida que recorre distintos barrios residenciales hasta la costa de Mar del Plata.

Distintos automovilistas que circulaban por la avenida Paso registraron a la familia de cinco integrantes que caminaban en inmediaciones del barrio San Carlos. "Pasábamos con el auto y frenamos para que pasen. Nosotros los vimos sueltos. Cruzaron solos y siguieron", contó un lector a 0223.

En las imágenes que trascendieron se puede ver a los gansos cruzando la calle a plena noche y de día con total tranquilidad. Sorprendidos por su presencia, con las balizas encendidas y con mucha paciencia, los automovilistas debieron esperar unos segundos a que los animales terminaran de cruzar para continuar su trayecto.

La postal rememora a la pandemia de coronavirus, cuando distintos animales salvajes coparon las ciudades, aunque distintos usuarios comentaron que viven en una casa del barrio.