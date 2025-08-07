"Estás sopre": un preso llamó a la radio y reveló en vivo que está en pareja con una mujer policía

Un insólito llamado sorprendió en vivo a los conductores del programa Olvidate de Todo, que se emite todas las tardes por Urbana Play. Un hombre, que aseguró estar preso en una cárcel de Neuquén, llamó al aire para hablar sobre “amores ocultos” y confesó que está en pareja con una mujer policía desde hace más de diez años.

El protagonista de la historia se presentó como Pablo, aunque evitó dar muchos detalles sobre su identidad. Al principio habló en tono enigmático, pero cuando el conductor le preguntó en broma si estaba preso, lo confirmó sin vueltas. La reacción en el estudio fue inmediata: caras de sorpresa, dudas sobre si un detenido puede o no tener celular, y miles de oyentes enganchados con la historia.

“Quizás me oculta por el qué dirán o por el lugar en que uno se encuentra”, explicó Pablo, que contó que recibe visitas los fines de semana y que su pareja siempre lo acompañó, aunque su relación sigue siendo un secreto. La mujer, según dijo, es parte de la fuerza policial, lo que sumó más tensión al relato.

Durante la charla, el detenido también habló de su vida personal. Dijo tener tres hijos que viven con su ex pareja y aseguró estar enfocado en cambiar su rumbo: está terminando el secundario dentro de la cárcel, trabaja en la carpintería del penal y espera salir en libertad en marzo del año que viene. “El año pasado murió mi viejo y no pude estar. Hay que alejarse de la mala junta y ponerle onda a la vida”, reflexionó.

Con un tono calmo y por momentos emotivo, el preso dejó un mensaje a quienes lo escuchaban: “Traten de no drogarse, hagan las cosas bien. Yo elegí el camino fácil y la terminé pagando”. La historia, inesperada y genuina, se volvió viral rápidamente y desató una ola de comentarios en redes.

Más allá del impacto mediático, el llamado encendió una incógnita sobre los vínculos afectivos dentro del sistema penitenciario y, especialmente, sobre los límites que se cruzan cuando uno de los involucrados es una integrante de las fuerzas de seguridad.