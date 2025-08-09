El homenaje de Paulo Dybala a Diogo Jota que emocionó al mundo del fútbol

El delantero de Roma se acercó al lugar donde homenajean a Diogo Jota y dejó un ramo de flores en nombre de la Roma.

El delantero cordobés Paulo Dybala protagonizó un gesto que conmovió al mundo del fútbol tras el reciente fallecimiento del portugués Diogo Jota.

En su visita a las instalaciones del Liverpool, la “Joya” se acercó al espacio donde hinchas y allegados dejaron flores y recuerdos en homenaje al ex jugador que conquistó diversos logros importantes con la institucón británica. Allí, el argentino depositó un ramo de flores blancas, sumándose al tributo colectivo. Un duro silecio se apoderó de la situación que generó un momento sagrado para todas las personas que estuvieron en la escena, todos recordaron a Diogo Jota con mucho respeto.

El momento quedó registrado en un video difundido por los canales oficiales de la AS Roma, su actual club, y rápidamente se viralizó en redes sociales. “Tributo a Diogo”, fue el mensaje con el que la institución italiana acompañó la publicación en Instagram, que recibió cientos de comentarios de respeto y admiración hacia el gesto de Dybala.

La acción del campeón del mundo en Qatar 2022 no solo evidenció su respeto hacia la memoria de Jota, sino que también recordó el estrecho lazo de solidaridad que une a los futbolistas más allá de las rivalidades y fronteras. El homenaje se convirtió en un símbolo de unión en medio de la tristeza que embarga al fútbol europeo.

