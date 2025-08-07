Fresco pero con algo de sol: cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá un viernes con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con temperaturas frías por la mañana y algo más templadas por la tarde. El viento soplará desde el sur, con intensidad leve a moderada.

Durante la madrugada se espera cielo despejado, con una temperatura de 5 grados y viento leve del sur, entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas ni precipitaciones.

Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima estimada en 4 grados. El viento se mantendrá desde el sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las condiciones seguirán siendo estables, sin lluvias.

Hacia la tarde se prevé cielo algo nublado y una máxima de 11 grados. El viento continuará del sur con la misma intensidad, sin ráfagas ni cambios bruscos en el tiempo.

Para la noche el cielo volverá a mostrarse parcialmente nublado, con una temperatura en descenso que se ubicará en 5 grados. El viento será de entre 7 y 12 kilómetros por hora del sector sur, sin probabilidad de precipitaciones.