Fresco pero con algo de sol: cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para las próximas horas en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá un viernes con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con temperaturas frías por la mañana y algo más templadas por la tarde. El viento soplará desde el sur, con intensidad leve a moderada.
Durante la madrugada se espera cielo despejado, con una temperatura de 5 grados y viento leve del sur, entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas ni precipitaciones.
Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima estimada en 4 grados. El viento se mantendrá desde el sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las condiciones seguirán siendo estables, sin lluvias.
Hacia la tarde se prevé cielo algo nublado y una máxima de 11 grados. El viento continuará del sur con la misma intensidad, sin ráfagas ni cambios bruscos en el tiempo.
Para la noche el cielo volverá a mostrarse parcialmente nublado, con una temperatura en descenso que se ubicará en 5 grados. El viento será de entre 7 y 12 kilómetros por hora del sector sur, sin probabilidad de precipitaciones.
