Andaban en un “Golcito” robado en el barrio el día anterior

Tres hombres que circulaban a bordo de un auto sustraído en Estación Chapadmalal el pasado sábado fueron aprehendidos veinticuatro horas después por personal policial en la misma zona y notificados de la formación de una causa por encubrimiento.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria octava y del Destacamento Chapadmalal quienes en el marco de un allanamiento por otra causa penal vieron pasar al rodado sustraído e iniciaron una persecución que terminó en calle 38 y 5.

Allí identificaron al conductor de 30 años y sus acompañantes de29 y 33 que fueron notificados de la formación de una causa por encubrimiento al confirmar que era el rodado sustraído el día anterior en calle 40 entre 25 y 27.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso que el hombre que manejaba quede alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y no se tomó medida restrictiva de la libertad para los otros dos.