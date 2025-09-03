¿Llueve o no llueve?: el SMN dio a conocer el clima para este jueves en Mar del Plata

Después de una jornada agradable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, bajará drásticamente la temperatura y se esperan lluvias.

El jueves comenzará con chaparrones y una temperatura de 6 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrán los chaparrones con una temperatura que descenderá a los 4 grados. Por su parte, el viento mantendrá su velocidad y su dirección, aunque las ráfagas serán de hasta 50 kilómetros por hora.

Los chaparrones persistirán durante la tarde, con una temperatura máxima de 9 grados. El viento soplará desde el sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche amainará la lluvia y el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 5 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero bajará su intensidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.