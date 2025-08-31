Subieron dos jóvenes armados, le robaron el auto a una conductora de aplicación y todo cambió "en 10 minutos"

La inseguridad que azota a la ciudad y las defensas que practican los trabajadores, particularmente del turno noche, volvieron a cruzarse en las calles de Mar del Plata. Una conductora de DiDi subió a dos jóvenes que pidieron un auto en William Morris al 8600, señalaron como destino Catriel y Carasa pero en el camino la agarraron del cuello, le mostraron un cuchillo e hicieron que descienda de su vehículo.

El cuchillo que usaron para robar el auto.

El coche escondido en el patio de la casa.

El satélite que instalaron en sus autos hizo que un grupo de conductores de aplicación esté conectado permanentemente. La mujer dio aviso y los compañeros salieron a recuperar el Chevrolet Joy. Según comentó uno de ellos: "en 10 minutos lo encontramos". Estaba en Goñi al 2900. Pero, al llegar el patrullero y los efectivos policiales, debieron aguardar la orden del fiscal para entrar en el domicilio y volver a tener el coche.

Así, los conductores y la Policía, con el permiso del fiscal, ingresaron a la propiedad y recuperaron el auto. En el segundo video, un colega de la damnificada explica la importancia del satélite cuyo sistema fue el que geolocalizó al vehículo robado. Además, detalló que el auto estaba intacto salvo por algunos accesorios que faltaban. Por otra parte, un compañero de la aplicación destacó la rápida intervención de los agentes y de la Justicia para resolver, en poco tiempo, un hecho de inseguridad contra los trabajadores.