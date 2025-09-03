Vaciaron un auto y quedaron registrados en un video: vecinos denuncian que no pasan los patrulleros por falta de nafta

Un nuevo robo a un vehículo estacionado quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda del barrio Los Pinares durante la madrugada de este miércoles. Los vecinos de la zona denuncian que los móviles policiales no recorren la zona por falta de combustible.

En las imágenes se observa un Chevrolet Classic gris detenido en la trotadora de la casa, cuando dos sujetos aparecen en escena: uno se queda apoyado contra un paredón, mientras el otro vigila hacia la parte superior del domicilio. Instantes después, este último comienza a forzar una de las puertas del rodado.

Según relataron los vecinos, los delincuentes lograron abrir el vehículo y para llevarse todo lo que había en su interior. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en la zona de Concepción Arenal y Calazans.

En diálogo con 0223, la mujer que compartió el video manifestó: “Es una zona liberada. No pasan los patrulleros, y los que vienen te dicen que no tienen nafta para andar”.