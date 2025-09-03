Con un revólver y un cuchillo, tres delincuentes le robaron el auto y el celular a un remisero: uno es menor de edad

Un remisero de 58 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este miércoles, cuando tres delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y otra de fuego para quedarse con su auto, dinero en efectivo y su teléfono celular.

El hecho ocurrió cerca de las 2.40, cuando el chofer —que manejaba un Renault Logan gris— tomó un viaje solicitado por tres hombres encapuchados y vestidos de negro en Reforma Universitaria al 2200. Al llegar a calle 212 entre Rosales y Bouchard, uno de ellos lo tomó del cuello mientras los otros lo amenazaban con un revólver y una cuchilla. Finalmente le robaron el auto, la billetera con 80 mil pesos y su celular Samsung A15.

Horas más tarde, alrededor de las 14, efectivos policiales hallaron el vehículo en el patio de una vivienda ubicada en la dirección donde los sujetos pidieron el remis.

Al advertir la presencia policial, dos sospechosos intentaron escapar a pie pero fueron aprehendidos: se trata de jóvenes de 22 y 24 años, a quienes se les secuestró el celular robado. Un tercer involucrado, menor de edad, fue entregado a sus progenitores por disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán, imputados por “robo agravado por el empleo de arma de fuego no secuestrada y por su comisión en lugar poblado y en banda”.