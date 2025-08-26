Andaba en un auto robado en Lanús y lo atraparon al final del viaje

Al conductor lo interceptaron en Mar de Cobo y se le formó una causa penal.

Un hombre de 31 años que circulaba a bordo de un auto que registraba un pedido de secuestro activo fue aprehendido el lunes a la noche durante un control de rutina por parte de personal de la Subestación de Policía Comunal en Mar Chiquita.

Los efectivos interceptaron el VW Virtus en la avenida Cobo y Buena Vista, en Mar de Cob, y confirmaron que estaba vigente un pedido de secuestro desde mayo de este año por robo pedido por la comisaría segunda de Lanús.

Tras secuestrar el rodado trasladaron al sujeto a la dependencia donde lo notificaron de la formación de una causa por encubrimiento.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron que sea notificado de la misma y su libertad a tener del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.