Impactante choque en cadena en pleno centro quedó registrado en un video

Un choque en cadena entre cuatro autos se registró durante la tarde de este martes en el centro de Mar del Plata y generó complicaciones en el tránsito de la zona.

El siniestro ocurrió en avenida Colón al 3400 alrededor de las 17.30, cuando una fila de vehículos aguardaba el cambio de semáforo y un rodado que venía de atrás impactó contra el último de la hilera.

Según testigos que enviaron un video del hecho, un utilitario que circulaba detrás en sentido este no logró frenar a tiempo e impactó contra el auto que lo precedía.

A raíz del golpe, se desencadenó una colisión en cadena que involucró a cuatro vehículos en total. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron heridos, aunque los rodados resultaron con importantes daños materiales.