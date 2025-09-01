Agosto termino con una celebración de solidaridad y alegría

Canal Diez Mar del Plata celebró una nueva edición del Mes de la Niñez, una acción solidaria que realiza cada agosto desde 2018 junto a la ONG Super Tenedores y con el apoyo de vecinos, instituciones, empresas, auspiciantes y clientes del Canal.

Durante todo el mes se recibieron donaciones de juguetes, productos varios y pañales, que fueron clasificados y organizados por edades para luego ser distribuidos en distintas instituciones de la ciudad. Las entregas incluyeron visitas al Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, el Hogar Convivencial Francisco Scarpati, las Casas de Abrigo Ramón T. Gayone y Doctor Carlos Arenaza, y en comedores e instituciones apadrinadas por la ONG Super Tenedores.

“Esto nos moviliza como equipo y transforma la tarea cotidiana en un desafío que logramos gracias a toda la comunidad, que sin dudar nos acompaña. El objetivo es llevar un poquito de alegría y emoción cada vez a más infancias, que tanto necesitan de nosotros. El agradecimiento es infinito y la retribución es una satisfacción inmensa.”, sostuvo María Eugenia Perales, Gerente de Relaciones Institucionales y Gestión Ejecutiva del medio local.

El lunes 18 de agosto se concretaron las entregas, que pueden revivirse en las redes sociales y a través de la pantalla de Canal Diez.

Finalmente, este viernes 29 de agosto, se realizó la función especial en el Teatro Colón. El espectáculo, una muestra de las mejores canciones de películas infantiles interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección del maestro José María Ulla, contó además con la participación de Los Científicos Locos, Arianna Degoas, y Sofía Parrado Morilla y Stefano Mastrangelo Bruno, quienes dieron vida a entrañables personajes que acompañaron al público en distintos momentos de la jornada, importantes sorteos y otras sorpresas .

La función fue a beneficio de la Ong. Margaritas en Acción, y contó con la colaboración de la Secretaría de Educación, el Ente Municipal de Turismo y Cultura, y la técnica y acompañamiento del personal del Teatro Colón.

“Visto desde adentro, qué lindo es ser parte desde la técnica de una convocatoria que moviliza tanto. Estar detrás de escena y sentir la energía de un teatro lleno de familias, de aplausos y de sonrisas, es un privilegio inmenso.” — Gabriel Torres, Gerente Técnico de Canal Diez.

Asimismo, se destacó el acompañamiento de las empresas que se sumaron a esta acción solidaria, haciendo posible que cada año más niños y niñas reciban un momento de alegría y contención.

En los próximos días, el público tendrá la oportunidad de revivir esta función por la pantalla de Canal Diez, a través de un programa especial