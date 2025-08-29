El mes de la niñez termina con una función solidaria en el Colón

La tradicional Función Solidaria por el mes de la niñez que anualmente realiza Canal 10 de Mar del Plata se realizará este viernes desde las 14 dando cierre así al mes dedicado a las infancias.

Desde las 14, se presentará la Banda Sinfónica Municipal dirigida por el Maestro José Maria Ulla en una jornada a total beneficio de la ONG Margaritas en Acción dedicada a satisfacer las necesidades de los más pequeños.

“ Contaremos también con la participación de los artistas invitados Ariadna Degoas y Científicos Locos, además de muchas sorpresas más”, indicaron desde Canal 10.

Las entradas pueden retirarse en el Canal (Av. Independencia 1163) a cambio de un alimento no perecedero.