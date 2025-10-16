"Estoy destruida": fueron a buscar lo que no se llevaron ayer y le robaron por tercera vez en su local

Ayer fue noticia porque le habían robado dos veces en menos de 24 horas. Pero, insólitamente, los hechos de inseguridad batieron su propio récord en el local de una comerciante que hoy se enteró que le robaron por tercera vez, en tres días consecutivos.

"Hoy se llevaron los espejos, el maniquí y las perchas", le dijo a 0223 Mariana. La damnificada lo comentó en un tono tan triste como incrédulo. Se robaron lo que faltaba, ya sin la ropa, fueron por los esqueletos.

La víctima, dueña del comercio que se encuentra en República del Líbano al 1500 (casi Luro) había contado que el primer robo ocurrió en la madrugada del martes. “Me llamaron a las seis menos cuarto de la mañana para avisarme que habían encontrado el local con las rejas arrancadas. Se llevaron gran parte de la mercadería, pero algo había quedado”, remarcó. Pese a reponer las rejas y colocar nuevos candados, los ladrones volvieron la noche siguiente y vaciaron completamente el lugar.

No obstante, parece que nada alcanza. Porque esta mañana le reportaron el robo, volvió a mirar el celular con el mensaje que adjuntaba las pruebas y no lo podía creer. "Ni la policía se había enterado", dijo hoy denotando la sorpresa al ver que le robaron por tercera vez. Y concluyó: "Estoy destruida".