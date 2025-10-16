El Municipio tomó una drástica decisión con el joven que atacó violentamente a su perro

Un joven marplatense que había generado repudio en redes sociales tras difundir un video en el que se lo veía maltratando brutalmente a un perro fue finalmente intervenido por las autoridades municipales: el animal fue rescatado y puesto bajo cuidado de una proteccionista.

El caso se conoció en las últimas horas, luego de que el muchacho publicara en sus redes un video donde le introduce un huevo caliente en la boca al animal y lo golpea, lo que despertó una inmediata reacción de organizaciones y rescatistas. Las imágenes, de fuerte contenido, se viralizaron rápidamente y motivaron denuncias públicas en busca de identificar al agresor.

Fuentes cercanas a la Municipalidad de General Pueyrredon confirmaron a 0223 que personal de Zoonosis, junto con efectivos policiales, se presentó en el domicilio del joven y retiró al perro del lugar. “El animal ya está fuera de peligro y quedó al cuidado de una proteccionista”, precisaron.

Mientras tanto, el video continúa circulando y generando conmoción entre usuarios y defensores de los derechos animales, que reclamaron que el responsable sea sancionado penalmente por maltrato animal.