Tripulante apuñaló al cocinero de un buque pesquero en la cubierta: lo condenaron y deberá indemnizar con $6 millones a la víctima

En el marco del primer acuerdo pleno en discusión en audiencia oral, la Justicia de Mar del Plata condenó a un marinero de 45 años que a principios de junio apuñaló al cocinero del buque pesquero Virgen María que ingresaba al puerto de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 9:45 del pasado 19 de junio cuando el buque se aprestaba para ingresar a la terminal marítima local. Según la versión de la fiscalía, al momento del amarre, en la zona de popa de la cubierta el agresor atacó con un cuchillo a la víctima y le provocó dos heridas corto punzantes en abdomen y tórax.

De acuerdo con los testimonios reunidos, el fiscal explicó que un marinero logró separarlos y le indicó al imputado que guardara el arma. Siempre siguiendo la hipótesis fiscal, el marinero y el cocinero del barco habían protagonizado una pelea en horas de la madrugada por "cuestiones laborales".

Tal como se informó, la víctima fue trasladada en una ambulancia al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde fue intervenido quirúrgicamente y dado de alta diez días después.

La víctima recibió atención médica en el HPC. Foto: 0223.

Pena y reparación económica

En virtud de lo expuesto, el juez federal de garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, homologó el acuerdo pleno dispuesto entre las partes que contempla una condena de tres años de prisión en suspenso para el marinero agresor por considerarlo autor del delito de lesiones graves.

Además, se estableció la reparación del perjuicio ocasionado a la víctima por el monto de 6 millones de pesos en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, y la prohibición de contacto y comunicación, mientras dure la pena, a la persona damnificada y su entorno socio-familiar.

El fiscal general Daniel Adler, a cargo de la Unidad Fiscal Mar del Plata, destacó “la activa intervención del Ministerio Público Fiscal en la solución del conflicto, y la intervención y conformidad de la víctima, todo ello como parte del diseño de una política criminal que se implementa desde la Procuración General de la Nación y que se ejecuta en el distrito”.

El acusado llegó a la audiencia detenido. Tras el acuerdo fue ordenada su libertad. Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

El fiscal también valoró la reparación económica que el imputado ofreció a la víctima por el daño causado, en la que se contemplan los gastos que tuvo como consecuencia del hecho -no sólo médicos sino también de merma del salario, traslados y medicamentos, entre otros-, el lucro cesante y que salde, de algún modo, el agravio moral que hubiera sufrido.

La audiencia fue coordinada por la Oficina Judicial Mar del Plata. Desde la apertura de la investigación se llevaron adelante cuatro audiencias: tres bajo la dirección del juez federal de garantías, y una ante el tribunal de revisión, integrado por los jueces Alejandro Tazza y Bernardo Bibel, en la cual se resolvió oportunamente confirmar la prisión preventiva del imputado.

“Este fallo representa un precedente relevante para el sistema judicial local, por la aplicación de los mecanismos de acuerdo pleno con reparación previstos en el nuevo procedimiento”, señalaron desde la Oficina Judicial, que conduce Néstor Fernández de la Puente.