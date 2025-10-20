“Dónde están los dólares porque se pone loco”: condenaron a pareja autora de violenta “dormilona”

Una pareja acusada de asaltar a una mujer de 88 años en su casa del barrio Parque Luro en febrero del año pasado fueron condenados a cuatro años y medio de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. Al sujeto también se lo declaró reincidente y las penas de ambos vencerán entre septiembre y octubre de 2028.

Cuatro fueron las personas que la madrugada del sábado 24 de febrero de 2024 llegaron hasta una vivienda en inmediaciones de Artigas y Juan A. Peña a bordo de un auto Ford Focus. Mientras que dos de ellos ingresaron a la vivienda tras escalar una medianera de unos dos metros de altura y se escondieron en un patrio trasero, Lucía Marcela Alejandra Galli y Lucas Nahuel García permanecieron en el automóvil en actitud expectante y alerta a los fines de advertir de todo lo que sucedía en el exterior.

A las ocho de la mañana la dueña de casa salió al patio y fue sorprendida por los delincuentes que habían aguardado escondidos en la modalidad que se conoce como “dormilona”. Una vez en su interior, los individuos amenazaron a la víctima y le exigieron la entrega de dinero y elementos de valor para escapar con 150 mil pesos, una alianza de oro, una gorra militar y un teléfono marca Samsung.

Se resolvió tras un juicio abreviado. (Foto: archivo 0223).

En la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano se estableció que los ladrones mantenían comunicación con los otros integrantes de la banda delictiva quienes los alertaban de todo lo que sucedía en el exterior, así como también les indicaban por qué calles debían emprender la fuga que llevaron adelante a las nueve y media de la mañana.

Los ladrones que ingresaron estaban encapuchados y con sus rostros cubiertos, nunca se comunicaron por sus nombres, hablaban por teléfono con una persona que le preguntaba por los dólares y que la amenazaban de manera permanente. “Dónde está la plata vieja de mierda” y “dónde están los dólares porque este se pone loco” fueron algunas de las palabras que recordó la víctima cuando fue asistida por personal policial.

Las filmaciones del rodado que aguardó fuera de la casa y luego escapó del lugar permitieron establecer su recorrido y ubicar a Galli –que había comprado el auto en noviembre de 2023- como la conductora.

A partir del allanamiento de la vivienda donde secuestraron el rodado y parte de lo sustraído, el análisis del celular de la mujer permitió establecer que el robo no fue a la "pesca" sino que hubo un planeamiento y que era necesario contar con cuatro o cinco personas para lograr el éxito del plan criminal: el único que pudo ser confirmado por algunas de esas comunicaciones y declaraciones fue Lucas Nahuel García, quien había conocido a Galli ocho años atrás.

Fiscal Mariano Moyano. (Foto: archivo 0223).

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque valoraron como agravantes la nocturnidad y resultar la víctima una persona de la tercera edad.

A Lucía Marcela Alejandra Galli Villarruel se la declaró coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por haber mediado escalamiento y también por el uso de documento público falso –ya que en un control se descubrió que su carnet de conductor era apócrifo- a la pena de cuatro años de prisión y accesorias legales. En virtud de una pena anterior de carácter condicional, se le impuso una pena única de cinco años y ocho meses de prisión.

A Lucas Nahuel García lo hallaron coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por haber mediado escalamiento, lo condenaron a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, y se lo declaró reincidente.